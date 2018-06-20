Маррей: я сыграл так, как позволило моё состояние

Британец Энди Маррей прокомментировал своё поражение от австралийца Ника Кирьоса в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 5:7. Для бывшей первой ракетки мира это был первый официальный поединок после Уимблдона-2017.

«Конечно, я с нетерпением ждал возвращения на корт и возможности участвовать в турнирах. Приятно, что первая игра пришлась на турнир в Великобритании. Мне очень нравится выступать здесь. Я очень рад, что этот матч наконец состоялся. Мне было нелегко принять решение об участии в турнире. Я не так много тренировался. Я сыграл так, как позволило моё состояние.

В целом получилось неплохо. Конечно, что-то я мог сделать лучше. В начале второго сета уровень моей игры времени был хорош, но иногда всё было не так уж здорово", — цитирует Маррея официальный сайт тура.