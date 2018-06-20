Кирьос: всё в игре Маррея осталось на прежнем уровне

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу над британцем Энди Марреем в первом круге турнира в Лондоне со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:5 и поделился ожиданиями от встречи с ещё одним представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

«Энди невероятно здорово играл на приёме. Всё в его игре осталось на прежнем уровне. Ему нужно лишь провести как можно больше матчей.

Кайл играет великолепно. Мы встречались на юниорском уровне. Я всегда знал, что он станет прекрасным теннисистом. У него был очень хороший удар с форхенда. Его успехи меня не удивляют. На траве он также может выступать успешно", — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.

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