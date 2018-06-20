20 июня на турнире в Галле (Германия) состоится матч второго круга, в котором сыграют представитель Японии Кей Нисикори, посеянный под седьмым номером, и россиянин Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Хачанов в Галле.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Галле поспорит либо с голландцем Робином Хасе, либо с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом (4). Турнир завершится 24 июня.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.