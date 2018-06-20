Федерер: на этом корте играть легче, чем в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер, действующий чемпион турнира в Галле (Германия), прокомментировал свою победу на старте соревнований над представителем Словении Аляжем Бедене со счётом 6:3, 6:4. По личным встречам Роджер повёл со счётом 2-0.

«Я рад, что в среду у меня будет выходной. Я сумел провести хороший матч и сразу же отлично себя чувствовал. На этом корте играть легче, чем в Штутгарте. Мяч отскакивает выше в зону моего удара. Я отлично действовал на приёме. Также мне удавалось читать подачу соперника», — приводит слова Федерера Tennis Mash.