Эверт: глупо сравнивать Серену с великими игроками прошлого

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт призналась, что считает бессмысленным сравнение Серены Уильямс с игроками прошлых лет.

«Глупо сравнивать Серену с великими игроками прошлого. Можно сказать, что Серена Уильямс — лучшая теннисистка, которую мы видели. Но была эра, в которой я считалась лучшей. Была эпоха Мартины Навратиловой и Штеффи Граф. Это тоже великие игроки. Просто стандарты становятся всё выше.

Конечно, Серена — величайшая теннисистка. Мы можем рассуждать об этом, но мне кажется, это глупо. Мы были лучшими в своё время, Серена — в своё.

Серена стала мамой, она уже в другом эмоциональном состоянии. Может ли она вновь стать роботом на корте и быть столь же сосредоточенной, как прежде? Трудно сказать. Думаю, она становится мягче, так что перед ней будут стоять большие испытания", — цитирует Эверт CBS Sports.

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