Докич и Деллакуа поступили на тренерские курсы

Бывшая четвёртая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-2000 Елена Докич, чемпионка «Ролан Гаррос»—2011 в миксте Кейси Деллакуа, а также Сэлли Пирс, Лорен Бредмор, Сторм Сэндерс и Белинда Вулкок поступили на тренерские курсы, сообщает официальный сайт тура. Они будут изучать особенности работы с юниорами, в частности применение современных идей для совершенствования технического и тактического арсеналов подопечных.

«У этих игроков невероятный опыт. Они изнутри знают жизнь в туре и понимают, как должно происходить развитие игроков. Эти курсы помогут им использовать свои знания в работе с юными игроками», — сказала менеджер образовательных программ Федерации тенниса Австралии Андреа Баккеридж.