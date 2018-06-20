Баутиста-Агут стал первым четвертьфиналистом турнира в Галле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Галле (Германия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв голландца Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Роберто 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в полуфинал Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Кей Нисикори (Япония, 7) — Карен Хачанов (Россия).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.