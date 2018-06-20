Тиафо одолел Л. Майера и может сыграть с Медведевым на турнире в Лондоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Фрэнсис 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал Тиафо поспорит с победителем поединка Даниил Медведев (Россия) — Жереми Шарди (Франция, SE).