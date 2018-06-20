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Тиафо одолел Л. Майера и может сыграть с Медведевым на турнире в Лондоне

Тиафо одолел Л. Майера и может сыграть с Медведевым на турнире в Лондоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Фрэнсис 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал Тиафо поспорит с победителем поединка Даниил Медведев (Россия) — Жереми Шарди (Франция, SE).

Лондон 2018. 2-й круг
20 июня 2018 года, среда. 14:00 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Леонардо
Майер
6:4 2:6 6:4
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