Осака снялась с матча второго круга турнира в Бирмингеме с Якупович

Японка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы в матче второго круга турнира в Бирмингеме со словенкой Далилой Якупович (Q). Проиграв первый сет со счётом 3:6, 20-летняя уроженка Осаки, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, решила сняться с матча из-за травмы.

В четвертьфинале 27-летняя словенская теннисистка, которая располагается на 113-й позиции в женской табели о рангах, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой, одолевшей ранее француженку Кристину Младенович со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Этот поединок состоится в пятницу, 22 июня.