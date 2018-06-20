Осака снялась с матча второго круга турнира в Бирмингеме с Якупович

Японка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы в матче второго круга турнира в Бирмингеме со словенкой Далилой Якупович (Q). Проиграв первый сет со счётом 3:6, 20-летняя уроженка Осаки, занимающая 18-е место в рейтинге WТА, решила сняться с матча из-за травмы.
В четвертьфинале 27-летняя словенская теннисистка, которая располагается на 113-й позиции в женской табели о рангах, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой, одолевшей ранее француженку Кристину Младенович со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Этот поединок состоится в пятницу, 22 июня.
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