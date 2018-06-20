Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Лондоне

Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Лондоне
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Лондоне уступил французу Жереми Шарди со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 22-летний москвич, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, исполнил 12 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, не создал ни одного брейк-пойнта и проиграл 1 гейм на своей подаче. Жереми сделал 14 эйсов при 3 двойных.

В четвертьфинале 31-летний Шарди, который располагается на 61-й позиции в рейтинге, сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который ранее одолел аргентинца Леонардо Майера. Поединок Шарди — Майер состоится в пятницу, 22 июня.

Лондон 2018. 2-й круг
20 июня 2018 года, среда. 16:10 МСК
Даниил
Медведев
Жереми
Шарди
6:7 3:6
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент