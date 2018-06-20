Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

25 эйсов помогли Куэрри одолеть Вавринку во втором круге турнира в Лондоне

25 эйсов помогли Куэрри одолеть Вавринку во втором круге турнира в Лондоне
Теннис / ATP

Американец Сэм Куэрри (5) во втором круге турнира в Лондоне оказался сильнее швейцарца Станисласа Вавринки со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1. Поединок продолжался 1 час 55 минут. 30-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, исполнил 25 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл 12 брейк-пойнтов из 13 и сделал 4 брейка. Стэн записал себе в актив 8 эйсов при 2 двойных.

В четвертьфинале Куэрри сыграет либо с хорватом Марином Чиличем (1), либо с Жилем Мюллером из Люксембурга. Соперник Сэма по следующей стадии определится сегодня, 20 июня, а четвертьфинал состоится в четверг, 21 июня.

Лондон 2018. 2-й круг
20 июня 2018 года, среда. 16:20 МСК
Стэн
Вавринка
Сэм
Куэрри
5:7 7:6 1:6
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент