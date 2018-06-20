25 эйсов помогли Куэрри одолеть Вавринку во втором круге турнира в Лондоне

Американец Сэм Куэрри (5) во втором круге турнира в Лондоне оказался сильнее швейцарца Станисласа Вавринки со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1. Поединок продолжался 1 час 55 минут. 30-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, исполнил 25 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл 12 брейк-пойнтов из 13 и сделал 4 брейка. Стэн записал себе в актив 8 эйсов при 2 двойных.

В четвертьфинале Куэрри сыграет либо с хорватом Марином Чиличем (1), либо с Жилем Мюллером из Люксембурга. Соперник Сэма по следующей стадии определится сегодня, 20 июня, а четвертьфинал состоится в четверг, 21 июня.