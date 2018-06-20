Хачанов и Пуи взяли 3 гейма у Додига и Рама на старте турнира в Галле в паре

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи в первом круге парного разряда турнира в Галле уступили хорвату Ивану Додигу и американцу Радживу Раму (4) со счётом 3:6, 0:6. Встреча продолжалась всего 57 минут. Карен и Люка не реализовали ни одного брейк-пойнта из 3 и проиграли 4 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале соперниками Додига и Рама станут испанец Марсель Гранольерс и голландец Робин Хасе.

Напомним, что во втором круге одиночного разряда Хачанов разгромил японца Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:2. В четвертьфинале его оппонентом станет испанец Роберто Баутиста-Агут.