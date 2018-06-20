Стосур уверенно переиграла Арруабаррену во втором круге турнира на Мальорке

Австралийка Саманта Стосур вышла в четвертьфинал травяного турнира на Мальорке. Во втором круге 34-летняя уроженка Брисбена, занимающая 98-е место в рейтинге WТА, обыграла испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Саманта исполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Лара четырежды подала навылет и допустила столько же двойных.

Следующей соперницей Стосур станет либо американка Элисон Риске, либо словенка Полона Херцог.