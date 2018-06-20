Тим проиграл 52-й ракетке мира, Сугите, и не вышел в 1/4 финала в Галле

Австриец Доминик Тим (3) во втором круге турнира в Галле уступил японцу Юити Сугите со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. 29-летний уроженец Страны восходящего солнца, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 13 и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Доминик 7 раз подал навылет при 4 двойных.

В четвертьфинале Сугита сыграет с американцем Денисом Кудлой (Q), который ранее победил грека Стефаноса Циципаса.