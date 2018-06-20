Джокович и Вавринка проиграли на старте турнира в Лондоне в паре

Серб Новак Джокович и швейцарец Станислас Вавринка (WC) в первом круге парного разряда турнира в Лондоне уступили новозеландцу Маркусу Даниэлю и голландцу Весли Кулхофу (LL) со счётом 4:6, 6:7 (2:7). В четвертьфинале Маркус и Уэсли сыграют с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом (4).

Австралийцы Ллейтон Хьюитт и Ник Кирьос (WC) начали выступление с победы над третьими сеяными, французами Пьером-Югом Эрбером и Николя Маю, со счётом 6:4, 3:6, [10:6]. За выход в полуфинал Хьюитт и Кирьос поспорят с британцами Кайлом Эдмундом и Нилом Скупски.