Риске: думаю, в первом сете матча с Кербер мне просто не повезло

Американка Элисон Риске поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер в первом круге турнира на Мальорке со счётом 5:7, 6:2, 6:1.

«Всегда любила играть на траве. Это моя любимая часть года. Кажется, такой жаркой погоды во время моего выступления на травяном покрытии ещё не было. Это было здорово.

Первый сет прошёл в упорной борьбе. Думаю, мне просто не повезло. Конечно, Кербер играла отлично, но и я могла некоторые вещи делать лучше.

Я спокойно отнеслась к тому, что накануне нашу встречу остановили. Сегодня, в любом случае, нам не нужно было бы проводить две игры. К сожалению, такие вещи мы контролировать не можем. Я пыталась сосредоточиться на том, что зависело от меня. Думаю, сегодня у меня получилось", — цитирует Риске официальный сайт тура.

Кербер в трёх сетах проиграла Риске в первом круге турнира на Мальорке