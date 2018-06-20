Нисикори: Хачанов играл хорошо, но не показал ничего особенного

Японец Кей Нисикори, проигравший россиянину Карену Хачанову со счётом 2:6, 2:6 во втором круге турнира в Галле, проанализировал причины неудачи.

«Я сделал слишком много невынужденных ошибок. Карен играл хорошо, но не показал ничего особенного. Думаю, я проиграл, потому что не лучшим образом подавал. Кроме того, мне следовало больше времени проводить на задней линии и меньше рисковать. Карен исполняет очень плоские удары, поэтому против него трудно играть на траве», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.