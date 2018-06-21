Баутиста-Агут: корты в Галле подходят для моего стиля тенниса

Испанец Роберто Баутиста-Агут, обыгравший во втором круге турнира в Галле голландца Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5, прокомментировал достигнутый успех.

«Я провёл очень хороший матч. В течение всей встречи сохранял концентрацию, здорово принимал и действовал достаточно уверенно. Робин обладает мощной подачей и здорово играет на траве, поэтому с ним всегда сложно соперничать. Я старался заставить его двигаться по корту, и мне это удалось.

Мне нравится выступать в Галле. Местные корты подходят для моего стиля тенниса. Я очень рад, что победил и вновь вышел в четвертьфинал здесь», — приводит слова Баутисты-Агута официальный сайт АТР.