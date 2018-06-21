Тиафо: я две недели тренировался на траве с лучшими, и это приносит плоды

Американец Фрэнсис Тиафо, одолевший во втором круге турнира в Лондоне аргентинца Леонардо Майера со счётом 6:4, 2:6, 6:4, прокомментировал ход встречи, а также поделился ожиданиями от поединка с французом Жереми Шарди.

«Это был очень тяжёлый матч. Я играл с Леонардо один раз в Шанхае, и сейчас у нас опять получился крайне трудный и равный поединок. Во второй партии у меня был спад, но я рад, что смог с ним справиться и в третьем сете опять показал хороший теннис и смог вырвать победу в напряжённой концовке.

Я удивлён, что играю здорово на траве, потому что она никогда не была моим любимым покрытием. Но я сразу после поражения на «Ролан Гаррос» перешёл на траву и готовился на этом покрытии в течение двух недель и лучшими игроками мира. К счастью, сейчас это даёт плоды. Теперь мне предстоит сыграть с Шарди. Жереми мой большой друг и он блестяще начал травяной сезон. Очевидно, что он чувствует себя хорошо", — приводит слова Тиафо официальный сайт АТР.