Якупович: надеюсь, Осака поправится к ближайшим турнирам

Словенка Далила Якупович поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Бирмингеме. Её соперница по матчу второго раунда японка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 3:6.

«Победа над соперницей, которая играет с травмой, никогда не бывает приятной. Но я старалась сосредоточиться на своей игре и не обращала внимания на другую половину корту. Надеюсь, Осака поправится к ближайшим турнирам.

Я очень мощно провела этот сет. Могу сказать, что победа в первом круге над Мертенс не так уж сильно мне помогла. Я очень устала! Неделя получается очень долгой, и я так рада, что наконец могу отдохнуть", — цитирует Якупович официальный сайт тура.