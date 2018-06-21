Гарсия: хотелось бы остаться на Мальорке до конца недели

Первая ракетка турнира на Мальорке француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу во втором круге над шведкой Юханной Ларссон со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, сегодня я сыграла лучше, чем накануне. Первые матчи на траве всегда получаются непростыми, поэтому я так рада, что выиграла уже две игры подряд. Это придаст мне уверенности. Теперь я буду работать, чтобы как следует подготовиться к четвертьфиналу.

Я провела матч уверенно. Именно так и нужно действовать в противостоянии с Ларссон.

Условия на Мальорке всегда идеальные. Здесь жарко и солнечно. Я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда. У меня остались прекрасные воспоминания о победе на этом турнире два года назад. В прошлом сезоне я вышла в полуфинал. Хотелось бы остаться здесь до конца недели. Для этого нужно будет усердно потрудиться", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.