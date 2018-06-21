Вавринка: конечно, я разочарован, потому что мне нужны победы

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал поражение от американца Сэма Куэрри во втором круге турнира в Лондоне со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 1:6 и оценил своё нынешнее состояние.

«Я расстроен поражением. Думаю, я играл на своём уровне. Я неплохо двигался на траве и чувствовал себя нормально. У меня было много шансов в первом сете, но я их не использовал. Сэм играл отлично. Противостоять ему на траве нелегко. Это был тяжёлый матч, но в целом в этом поражении были позитивные моменты. Но, конечно, я разочарован, потому что мне нужны победы.

Я хорошо себя чувствую на тренировках. Доволен тем, как двигаюсь на корте и как играю. Мне нужно проводить как можно больше матчей и стараться побеждать, чтобы вернуть прежнюю уверенность и привыкнуть к игре в важные моменты. Мне нужно больше таких матчей, как с Куэрри, чтобы меньше думать на корте и просто знать, что нужно сделать при счёте 5:5 или на тай-брейке. Только тогда ты начнёшь вновь выигрывать матч за матчем.

Многое изменилось, но я верю, что я ещё достаточно силён, чтобы показывать свой лучший теннис. Будет ли этого достаточно? Никто не знает. После операции я всё начал с нуля. Моей первой тренировкой была простая ходьба. Самым сложным было радоваться этому, зная, на что ты способен. Когда начинаешь с нуля и завершаешь первые 20-30-минутные тренировки, то нужно говорить себе: «Это прекрасно». Но становится тяжело, когда это затягивается на несколько месяцев.

Когда возвращаешься после операции, то проходишь через несколько уровней готовности. Поначалу ты не можешь делать всё сразу. Я делаю шаг за шагом, чтобы быть готовым играть по пять часов. Думаю, я близок к этому", — цитирует Вавринку официальный сайт тура.