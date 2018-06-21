Хачанов: нынешний сезон складывается отлично для меня

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над японцем Кеем Нисикори во втором круге турнира в Галле (Германия) со счётом 6:2, 6:2.

«В матче с Нисикори мне нужно было сыграть агрессивнее. У меня остались отличные воспоминания о центральном корте этого турнира. В прошлом году я выиграл здесь три матча. Это придало мне уверенности. Я получил огромный опыт. В целом нынешний сезон складывается отлично для меня», — приводит слова Хачанова Tennis Mash.

За выход в полуфинал соревнований в Галле Хачанов поспорит с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под четвёртым номером.

Хачанов победил Нисикори и вышел в четвертьфинал турнира в Галле