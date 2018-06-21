Федерер: у меня нет сомнений в том, что 17-летние вновь будут выигрывать ТБШ

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выразил уверенность в том, что юные игроки в будущем вновь будут выигрывать турниры «Большого шлема», а также объяснил, почему на данный момент на первых ролях находятся возрастные теннисисты.

«Я не знаю секрета того, почему сейчас так успешно выступают возрастные игроки. У меня нет сомнений, что 17-18-19-летние игроки вновь будут выигрывать турниры „Большого шлема“. Думаю, это зависит от поколения. Всё равно, как много работы вы проделываете, нужен ещё и талант, поддержка семьи и тренеров, а также страны и федерации. Если всё это составляет идеальную комбинацию, то вы можете выиграть турнир „Большого шлема“ и в ранее возрасте, как Чанг, Сампрас, Борг или Рафа. Думаю, также нужна удача.

Сейчас игроки дольше сохраняют голод по побед и лучше следят за своим организмом, чем предыдущие поколения. Нам стало легче добираться до турниров, у нас есть физиотерапевты и массажисты, а также тренеры по фитнесу. Это позволят нам оставаться в туре подольше. Ранее все заканчивали карьеру в возрасте от 28 до 32 лет. А теперь все играют и после 30. Может, поэтому мы доставляем так много трудностей молодёжи. Но я не уверен", — цитирует Федерера Tennis World USA.

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