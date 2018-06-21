Мугуруса: нельзя недооценивать Серену Уильямс, она всегда опасна

Действующая чемпионка Уимблдона испанка Гарбинье Мугуруса назвала американку Серену Уильямс крайне опасной соперницей на предстоящем турнире «Большого шлема», а также рассказала, как справляется с давлением в преддверии защиты титулы.

«Это Серена Уильямс. Она может играть невероятно. Нельзя недооценивать такую чемпионку, несмотря на то что она сыграла не очень много матчей. Серена всегда представляет опасность в сетке любого турнира.

От победы на Уимблдоне у меня были прекрасные ощущения. Три года назад я дошла до финала и проиграла, это был тяжёлый момент для меня. Я не знала, смогу ли вновь добраться так далеко. Когда же я оказалась в этой ситуации в прошлом году, то не хотела упускать свой шанс. Это был небольшой реванш.

Я стала другим игроком. Раньше я много думала о турнире, а теперь нет. Я знаю, что всё произойдёт само собой, так что сейчас переживать не о чем. В прошлом году я очень нервничала перед «Ролан Гаррос», так как мне предстояло защищать титул. У меня было много ожиданий и переживаний. Теперь же для меня это не так важно. Я просто постараюсь сыграть как можно лучше. Всё стало проще", — цитирует Мугурусу Press Association Sport.