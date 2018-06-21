Веснина снялась с Уимблдона из-за травмы колена

Российская теннисистка Елена Веснина, занимающая вместе со своей соотечественницей Екатериной Макаровой первую строчку парного рейтинга WTA, снялась с Уимблдона из-за травмы колена, сообщает официальный сайт соревнований.

Елена и Екатерина на Уимблдоне должны были защищать титул, завоёванный в прошлом году. На Открытом чемпионате Франции они не смогли выступить в паре, и обе потерпели поражения в первом круге с другими партнёршами.

После «Ролан Гаррос» Веснина, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года, участия в турнирах не принимала.

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