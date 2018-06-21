Победа Хачанова, поражение Тима — в обзоре 2-го круга турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:2.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Австриец Доминик Тим потерпел поражение от японца Юити Сугиты со счётом 2:6, 5:7.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Испанец Роберто Баутиста-Агут победил представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».