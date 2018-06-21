Победа Хачанова, поражение Тима — в обзоре 2-го круга турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:2.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Австриец Доминик Тим потерпел поражение от японца Юити Сугиты со счётом 2:6, 5:7.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Испанец Роберто Баутиста-Агут победил представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5.
Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.