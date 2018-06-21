Эбден победил Кольшрайбера и может сыграть с Федерером в 1/4 финала в Галле

Австралийский теннисист Мэттью Эбден пробился в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в трёх партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера, посеянного под шестым номером, со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Мэттью 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал Эбден поспорит с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Бенуа Пэр (Франция).