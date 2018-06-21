Осака может пропустить Уимблдон

Японская теннисистка Наоми Осака рискует не выступить на главных травяных соревнованиях года из-за травмы, полученной в матче второго раунда турнира в Бирмингеме. В игре против словачки Далилы Якупович японка получила травму живота. Врачи попытались оказать ей помощь прямо на корте, но, уступив первую партию (3:6), Наоми отказалась от продолжения борьбы.

Существует вероятность, что 18-я ракетка мира не успеет восстановиться к грядущему Уимблдону, на котором ей нужно защищать очки за прошлогодний выход в третий раунд. Этот результат стал лучшим для неё на британском турнире «Большого шлема». Лондонские соревнования стартуют 2-го июля и продлятся две недели.