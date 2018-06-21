Димитров: все видят, что уровень Джоковича упал

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал предстоящий матч второго раунда соревнований в Лондоне против серба Новака Джоковича.



«Безусловно, очень тяжело возвращаться после тяжёлой травмы. Все видят, что уровень Новака немного упал, но это не значит ровным счётом ничего. Он выиграл много турниров, он может перевернуть любой матч. Конечно, я буду ожидать от него только лучший теннис. Важнейшими элементами, которые должны помочь мне в этом матче являются подача и приём», – цитирует Григора World Tennis USA.



Ранее теннисисты встречались между собой семь раз, и лишь однажды Димитрову удалось победить.

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