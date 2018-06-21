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Риске одолела Херцог во втором круге турнира на Мальорке

Риске одолела Херцог во втором круге турнира на Мальорке
Теннис / WTA

Американская теннисистка Элисон Риске (Q) пробилась в четвертьфинал турнира на Мальорке, в трёх партиях обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Элисон дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований на Мальорке Риске поспорит с представительницей Австралии Самантой Стосур.

Мальорка 2018. 2-й круг
21 июня 2018 года, четверг. 13:10 МСК
Полона
Херцог
Элисон
Риске
6:3 5:7 3:6
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