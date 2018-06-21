Димитров — о сыне Бекхэма: Ромео может сильно преуспеть в теннисе

Шестая ракетка мира из Болгарии Григор Димитров рассказал о тренировках с Ромео Бекхэмом, сыном экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.



«Я пытаюсь потренироваться с Ромео каждый раз, когда бываю в Лондоне. У них прекрасная семья – Дэвид и Виктория задают мне много вопросов по поводу игры Ромео.



Отвечать на их вопросы и вопросы Ромео – самое меньшее, что я могу для них сделать. Будет великолепно, если я смогу передать свой опыт будущему профессиональному теннисисту. Ромео – большой поклонник тенниса и, если он продолжит идти этой дорогой, может сильно преуспеть. В этом году мы ещё не виделись, но это есть в планах на ближайшие дни», – цитирует Димитрова журнал Hello.



15-летний Ромео занимается теннисом уже более трёх лет. Два года назад он провёл совместную тренировку с британцем Энди Марреем.



«Когда-то он увлекался футболом, но сейчас его спорт — теннис. Он играет четыре-пять раз в неделю. И ему это очень нравится», – цитирует Дэвида Бекхэма журнал Vogue.