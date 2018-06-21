Чорич обыграл Басилашвили во втором круге турнира в Галле

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили (LL) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Борна 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Чорич поспорит с победителем поединка Флориан Майер (Германия, WC) — Андреас Сеппи (Италия).