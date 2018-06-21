Charlie Hebdo прокомментировал критику в свой адрес из-за карикатуры на Халеп

Известный французский журнал Charlie Hebdo выступил с заявлением по поводу недавней карикатуры на победительницу Открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Работа получилась провокационной – теннисистка держит в руках главный трофей турнира и выкрикивает: «Старое железо, старое железо!» Многие румыны сочли это оскорбительным по отношению ко всему народу и жёстко раскритиковали журнал в социальных сетях.



Журнал удивился, что страна, давшая миру таких личностей, как Мирча Элиадзе и Эмиль Чоран, расстроилась из-за рисунка, посвящённого теннисисту. В Charlie Hebdo допустили, что румыны, как и остальные европейцы, имеют недостаточно хорошее чувство юмора. «Юмор, который должен объединять людей, становится причиной раздора», – пишет издание.

Газета Charlie Hebdo назвала Халеп сборщицей металлолома