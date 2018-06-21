Касаткина, Веснина и Вихлянцева сыграют на турнире в Москве в июле

Организаторы турнира WТА Moscow River Cup, который пройдёт в Москве на грунте с 23 по 29 июля, опубликовали список участниц соревнований. За титул поспорят три представительницы топ-20: немка Юлия Гёргес (13-я ракетка мира), россиянка Дарья Касаткина (14) и латвийка Анастасия Севастова (20). Кроме того в основной сетке сыграют россиянки Елена Веснина (52) и Наталья Вихлянцева (85).

Призовой фонд турнира составит $ 750 тыс. Отметим, что все теннисистки, попавшие в список участниц основной сетки, входят в топ-100 рейтинга WТА.

Ознакомиться со списком участниц Moscow River Cup можно на «Чемпионате».