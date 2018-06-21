Томлянович вышла в четвертьфинал соревнований в Испании

Австралийка Айла Томлянович (Q) во втором круге турнира на Мальорке взяла верх над шведкой Ребеккой Петерсон (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 25-летняя уроженка Загреба, занимающая 72-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Ребекка сделала 4 подачи навылет при 1 двойной.

В четвертьфинале Томлянович сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой (3), либо с немкой Антонией Лоттнер.