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Томлянович вышла в четвертьфинал соревнований в Испании

Томлянович вышла в четвертьфинал соревнований в Испании
Теннис / WTA

Австралийка Айла Томлянович (Q) во втором круге турнира на Мальорке взяла верх над шведкой Ребеккой Петерсон (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 25-летняя уроженка Загреба, занимающая 72-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Ребекка сделала 4 подачи навылет при 1 двойной.

В четвертьфинале Томлянович сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой (3), либо с немкой Антонией Лоттнер.

Мальорка 2018. 2-й круг
21 июня 2018 года, четверг. 16:25 МСК
Ребекка
Петерсон
Айла
Томлянович
3:6 3:6
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