Стрыцова: я люблю сражаться, и иногда борьба вознаграждается

Чешка Барбора Стрыцова поделилась впечатлениями от победы над первой ракеткой соревнований в Бирмингеме испанкой Гарбинье Мугурусой во втором круге со счётом 6:2, 6:4.
«Я боец, и мне нравится сражаться как на корте, так и за его пределами. Иногда, когда ты борешься, это вознаграждается. Я очень рада, что смогла победить сегодня. Я играла очень хорошо. Гарбинье отличная теннисистка, настоящая чемпионка. Чтобы её обыграть, необходимо показывать свой лучший теннис, и я смогла это сделать», — приводит слова Стрыцовой официальный сайт WТА.
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.