Стрыцова: я люблю сражаться, и иногда борьба вознаграждается

Чешка Барбора Стрыцова поделилась впечатлениями от победы над первой ракеткой соревнований в Бирмингеме испанкой Гарбинье Мугурусой во втором круге со счётом 6:2, 6:4.

«Я боец, и мне нравится сражаться как на корте, так и за его пределами. Иногда, когда ты борешься, это вознаграждается. Я очень рада, что смогла победить сегодня. Я играла очень хорошо. Гарбинье отличная теннисистка, настоящая чемпионка. Чтобы её обыграть, необходимо показывать свой лучший теннис, и я смогла это сделать», — приводит слова Стрыцовой официальный сайт WТА.