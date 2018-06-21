32 эйса помогли Кирьосу победить Эдмунда во втором круге турнира в Лондоне

Австралиец Ник Кирьос во втором круге турнира в Лондоне оказался сильнее британца Кайла Эдмунда (7) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. 23-летний уроженец Канберры, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, исполнил 32 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл единственный брейк-пойнт и выиграл 1 гейм на подаче оппонента. Кайл сделал 10 эйсов при 3 двойных.

За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит с победителем встречи Фелисьяно Лопес (Испания) — Милош Раонич (Канада).