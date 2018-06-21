Федерер отыграл два матчбола и одолел Пэра во втором круге турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) во втором круге турнира в Галле одержал тяжёлую победу над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7). Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. 36-летний уроженец Базеля, занимающий первое место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 7 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Бенуа 9 раз подал навылет при 3 двойных. На тай-брейке Роджер отыграл два матчбола.

В четвертьфинале Федерер сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом, который ранее обыграл немца Филиппа Кольшрайбера — 4:6, 6:1, 6:2. Поединок за выход в полуфинал пройдёт в пятницу, 22 июня.