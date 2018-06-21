Севастова одолела Лоттнер на Мальорке, проиграв первый сет со счётом 1:6

Латвийка Анастасия Севастова (3) во втором круге турнира на Мальорке победила немку Антонию Лоттнер (Q) со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 20-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Антония сделала 4 эйса при 2 двойных.

За выход в полуфинал Севастова поспорит с австралийкой Айлой Томлянович (Q), переигравшей шведку Ребекку Петерсон (Q).