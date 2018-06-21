Азаренко в двух сетах проиграла Шафаржовой во втором круге турнира в Испании

Чешка Люси Шафаржова (7) во втором круге турнира на Мальорке выиграла у белоруски Виктории Азаренко со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 31-летняя уроженка Брно, занимающая 53-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса и сделала столько же двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 5, проиграв 2 гейма на своей подаче. Виктория 5 раз подала навылет при 2 двойных.

За выход в полуфинал Шафаржова поспорит с немкой Татьяной Марией, которая накануне со счётом 7:6, 6:3 переиграла соотечественницу, Карину Виттёфт. Четвертьфиналы пройдут в пятницу, 22 июня.