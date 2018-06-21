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Федерер: в концовке матча с Пэром удача была на моей стороне

Федерер: в концовке матча с Пэром удача была на моей стороне
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) во втором круге турнира в Галле.

«Очень трудный матч. Я провёл встречу на достаточно высоком уровне, но Бенуа тоже играл очень здорово. Он отлично подавал и действовал очень вариативно, поэтому было крайне тяжело выиграть гейм на его подаче. Наверное, мне бы стоило более агрессивно принимать его вторую подачу. Кроме того, я много ошибался во второй партии и, можно сказать, помог Бенуа выиграть сет.

Публика поддерживала меня просто потрясающе. Всегда приятно играть при полном стадионе. Думаю, болельщики получили удовольствие от нашего матча. Концовка получилась равной, с обоюдными шансами. Думаю, удача была на моей стороне. Рад, что смогу сыграть и в следующем поединке", — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.

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