Джокович: матч с Димитровым был для меня отличным тестом

Серб Новак Джокович после победы над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:4, 6:1 во втором круге турнира в Лондоне прокомментировал ход встречи и оценил своё текущее состояние.

«Я до сих пор в поиске оптимальных кондиций, поэтому матч с Димитровым стал отличным тестом. С нетерпением ждал возможности сыграть с одним из лучших игроков мира, да ещё и на его любимом покрытии. Я был полностью сосредоточен и пытался показывать свой лучший теннис в каждом розыгрыше. Я хотел продолжить играть на том уровне, который продемонстрировал во встрече с Миллманом в первом круге.

Думаю, ключевым стал брейк в десятом гейме первого сета. Он сделал пару двойных ошибок, которые помогли мне заполучить преимущество. В дальнейшем я хорошо подавал и заставлял соперника играть на максимуме. Я доволен игрой", — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.