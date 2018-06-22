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Шафаржова: для меня важно вновь обыгрывать топ-теннисисток

Шафаржова: для меня важно вновь обыгрывать топ-теннисисток
Теннис / WTA

Чешка Люси Шафаржова оценила свою игру в матче второго круга турнира на Мальорке с белоруской Викторией Азаренко, в котором она победила со счётом 6:3, 6:4.

«Я очень рада, что победила, потому что играла с Викой. Она невероятно сильная теннисистка, которую крайне тяжело обыгрывать. Я играла агрессивно и здорово подавала. Я не давала ей времени найти свой ритм игры.

Для меня это первый четвертьфинал в 2018 году. Я пропустила три месяца, так что сейчас важно вновь обыгрывать сильных оппоненток и чувствовать себя хорошо. Надеюсь, мне удастся и дальше играть на высоком уровне. На «Ролан Гаррос» я играла неплохо, но всё-таки чувствовала, что нахожусь не в лучшей физической форме. Сейчас, на траве я чувствую себя гораздо лучше", — приводит слова Шафаржовой официальный сайт WТА.

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