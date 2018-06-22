Стрыцова: на матчболах я подумала: почему меня так трясёт? Это же не финал ТБШ

Чешка Барбора Стрыцова поделилась впечатлениями от победы над первой ракеткой соревнований в Бирмингеме испанкой Гарбинье Мугурусой во втором круге со счётом 6:2, 6:4.

«Каждый раз, когда я играю с ней, я должна демонстрировать свой лучший теннис, и мне это удаётся. В прошлом году мы встречались в Истбурне и Пекине. Сегодня я отлично играла и прекрасно себя чувствовала на корте. Я здорово подавала, и это мне помогло.

В последнем гейме всё было так быстро. Я отлично подавала, выполнила пару эйсов, повела 40:0, и вдруг меня начало трясти. Я веду в счёте, и меня трясёт. В тот момент я очень сильно занервничала. У меня тряслись руки. Я спросила себя: почему меня так трясёт? Это же не финал турнира „Большого шлема“.

Когда счёт сравнялся, я говорила себе, что нужно обязательно подать первым мячом. Когда у тебя появляются такие мысли, это уже плохо. Тогда я подумала: «Нужно играть и выиграть самостоятельно». Соперница мне немного помогла. Когда я выполнила вторую подачу, она стала атаковать, но ошиблась. Я так рада, что всё же вырвала победу", — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.

Лидер посева Мугуруса проиграла Стрыцовой во втором круге турнира в Бирмингеме