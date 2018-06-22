Гёргес: не знаю, сколько сетболов было у Барти, но мне было важно взять 1-й сет

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала свою победу над австралийкой Эшли Барти во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Я очень довольна своей игрой. Думаю, в первом сете был теннис очень высокого качества. Я знаю, что Эшли на днях выиграла титул. Она очень талантливая и опасная теннисистка с ярким будущим. Конечно, я рада, что прошла дальше.

Не знаю, как много сетболов было у Барти, но, думаю, мне было очень важно взять первую партию. Мне кажется, соперница решила не рисковать, и это сыграло в мою пользу.

Моя подача сегодня была очень важна. Она выручила меня в важные моменты. До прошлого года я пять лет не могла выиграть матч на траве. Может быть, теперь я изменила своё мнение о траве. Но моя подача всегда была грозным оружием. Я много над ней работала.

Я очень рада, что мне попадаются столь сильные соперницы. Это прекрасная подготовка к Уимблдону. Я в каждом матче стараюсь выкладываться по полной. Надеюсь, это принесёт результат и в дальнейшем", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.