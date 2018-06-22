Д. Маррей: мы не должны были доводить дело до столь нервной концовки

Британский теннисист Джейми Маррей, выступающий на турнире в Лондоне (Великобритания) в дуэте с бразильцем Бруно Суаресом, поделился впечатлениями от выхода в полуфинал. Накануне они обыграли новозеландца Маркуса Даниэла и голландца Весли Колхофа со счётом 6:3, 6:7 (2:7), [10:7].

«Мы не должны были доводить дело до столь нервной концовки. Но мы смогли сохранить спокойствие и в концовке делали именно то, что нужно. Здорово, что нам удалось пробиться в полуфинал», — цитирует Маррея официальный сайт ATP-тура.