Кирьос: 32 эйса очень помогли мне

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Лондоне над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3.

«Думаю, мы оба продемонстрировали теннис высокого уровня. Конечно, я здорово подавал. Я очень быстро сумел найти свой ритм. Ближе к концу матча у меня начались трудности, но это нормально. Я провёл не так много игр в последние пару месяцев. Мы играли более двух часов, и качество тенниса было очень хорошим. В некоторых моментах я ощущал скованность. Но помимо этого я был расслаблен. 32 эйса очень помогли мне», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.