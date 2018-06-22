Эбден: раньше я слишком много думал на корте

Австралийский теннисист Мэттью Эбден, пробившийся в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в трёх партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 4:6, 6:1, 6:2, рассказал о причинах прогресса в своей игре.

«Раньше я слишком много думал на корте. Я старался всё анализировать. Годами я старался развивать свою игру и всегда верил в то, что у меня было много вариантов. Теперь же я стал относиться к теннису гораздо проще. Я знаю, что моя лучшая игра ещё впереди», — приводит слова Эбдена Ubitennis.

Эбден победил Кольшрайбера и может сыграть с Федерером в 1/4 финала в Галле