Кольшрайбер: Эбден практически не допускал ошибок и здорово читал мою подачу

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал своё поражение от представителя Австралии Мэттью Эбдена во втором круге турнира в Галле (Германия) со счётом 6:4, 1:6, 2:6.

«Думаю, соперник провёл прекрасный матч. Он практически не допускал ошибок и здорово читал мою подачу. Он менял темп и благодаря этому сбивал меня с ритма. Также Эбден отлично выполнял резаные удары и посылал мяч очень глубоко», — приводит слова Кольшрайбера Ubitennis.

За выход в полуфинал Эбден поспорит с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.